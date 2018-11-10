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Интерьер семейного гостевого дома

Гостевым домам в Узбекистане предложили покровительство

© Государственный Комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Туризм
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Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана готова предложить гостевым домам консалтинговые и образовательные программы, направленные на повышение уровня обслуживания постояльцев.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) планирует создать подразделение, которое займется поддержкой и развитием гостевых домов, сообщает пресс-служба Госкомтуризма со ссылкой на председателя АЧТО Гульчехру Исраилову.

Заявление об этом было сделано по итогам встречи с генеральным менеджером проекта Европейского Союза "Усиление сельского и экотуризма через бизнес-ассоциации для устойчивого экономического развития в Центральной Азии" Наутом Кастерсом, в рамках которой обсуждалась программа мероприятий на 2019 год.

В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на развитие потенциала гостевых домов. Программа стала для Узбекистана особенно актуальна после того, как несколько месяцев назад руководство страны приняло решение о максимальном упрощении государственной регистрации гостевых домов и активизации предпринимателей по созданию частных гостевых домов.

"Одним из важнейших направлений проекта является инициирование создания общественного объединения гостевых домов, которое бы способствовало их развитию. Однако мы предлагаем решить этот вопрос путем создания подразделения в структуре нашей ассоциации, которое будет заниматься вопросами развития гостевых домов как неотъемлемой части туристической инфраструктуры", - сообщила Исраилова.

Ассоциация готова предложить гостевым домам консалтинговые и образовательные программы, направленные на повышение уровня обслуживания постояльцев. АЧТО планирует содействовать владельцам гостевых домов в продвижении их продукта.

На сегодняшний день АЧТО является крупнейшим объединением туристических операторов.




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