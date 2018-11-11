18:09 11 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Милиционер в Ташкенте

No video: как команде "Орла и решки" запрещали снимать шоу в Ташкенте

Sputnik
Туризм
Получить короткую ссылку
48301

В узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В официальной группе "Орла и решки" в Facebook появился короткий видеоролик, демонстрирующий трудности, с которыми столкнулась съемочная группа, находясь в Ташкенте. 

Японские журналисты в Самарканде
© uzbektourism.uz
"Орел и решка" по-японски: в Самарканде сняли эпизод молодежного шоу

Напомним, редакция популярного тревел-шоу отправилась в Узбекистан снимать передачи про Ташкент и Самарканд. Однако в узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

На кадрах показано, как речь ведущей прерывает звук милицейского свистка. На вопрос блогера Анастасии Ивлеевой: "Почему снимать нельзя?", сотрудники МВД отвечают, что в разрешении не указано, в каких именно общественных местах города можно использовать видеокамеру.

У команды "Орла и решки" возникли проблемы не только в парках и на улицах Ташкента, но и в метро, где еще летом туристам разрешили фотографировать и снимать на видеокамеру.

Орнамент на станции Алишер Навои
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Какие красоты хранит в себе ташкентское метро
17

Узбекистанцы, комментирующие видео, написали, что им стыдно за правоохранителей. А кто-то посчитал, что съемочная группа плохо подготовилась и не прихватила с собой мини-гаджеты, с помощью которых можно снимать, не привлекая к себе внимание сотрудников МВД. 

Выпуск про Ташкент первыми увидят зрители телеканала "Интер" 11 ноября, на следующий день программу покажут по "Пятнице". Кроме того, видеосюжет появится на YouTube.

Теги:
МВД Узбекистана, телепроект, телешоу, туристы, Туризм, Самарканд, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робокипер (Robokeeper)
    Человек против машины

    Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

  • Президент Армен Саркисян на церемонии закрытия Sevan Startup Summit 2018
    Есть о чем поговорить

    Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Танец богомола
Звезда танцпола - богомол: как насекомое зажигает под разные треки
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054