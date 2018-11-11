No video: как команде "Орла и решки" запрещали снимать шоу в Ташкенте

В узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В официальной группе "Орла и решки" в Facebook появился короткий видеоролик, демонстрирующий трудности, с которыми столкнулась съемочная группа, находясь в Ташкенте.

Напомним, редакция популярного тревел-шоу отправилась в Узбекистан снимать передачи про Ташкент и Самарканд. Однако в узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

На кадрах показано, как речь ведущей прерывает звук милицейского свистка. На вопрос блогера Анастасии Ивлеевой: "Почему снимать нельзя?", сотрудники МВД отвечают, что в разрешении не указано, в каких именно общественных местах города можно использовать видеокамеру.

У команды "Орла и решки" возникли проблемы не только в парках и на улицах Ташкента, но и в метро, где еще летом туристам разрешили фотографировать и снимать на видеокамеру.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Какие красоты хранит в себе ташкентское метро 17

Узбекистанцы, комментирующие видео, написали, что им стыдно за правоохранителей. А кто-то посчитал, что съемочная группа плохо подготовилась и не прихватила с собой мини-гаджеты, с помощью которых можно снимать, не привлекая к себе внимание сотрудников МВД.

Выпуск про Ташкент первыми увидят зрители телеканала "Интер" 11 ноября, на следующий день программу покажут по "Пятнице". Кроме того, видеосюжет появится на YouTube.