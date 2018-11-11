Ведущие "Орла и решки" спрятали в Узбекистане две бутылки со 100 долларами

Редакция тревел-шоу раскрыла места, где можно найти бутылки с деньгами.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Ведущие популярного шоу "Орел и решка. Перезагрузка-3" спрятали в Узбекистане две бутылки со 100 долларами. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале телепередачи.

"Одну ищите в Ташкенте, а вторую - в городе Самарканд", - говорится в сообщении.

В Самарканде кладоискатели смогут отыскать 100 долларов недалеко от улицы Дагбитская в старом бетонном заборе, а в узбекской столице бутылка ждет будущего владельца в трубе у реки около остановки Карасарай.

Напомним, по традиции телепрограммы, ведущий, которому выпала золотая карта, оставляет в каждом городе бутылку с деньгами. Клад достается первому, кто его найдет.

Выпуск про Узбекистан выйдет в эфир телеканала "Интер" 11 ноября, на следующий день программу покажут по "Пятнице". Кроме того, видеосюжет станет доступен на YouTube.

Ранее команда "Орла и решки" пожаловалась пользователям Сети на то, что в Ташкенте им запрещали проводить съемки сотрудники МВД. Часто съемки приходилось прекращать, несмотря на то, что у съемочной группы было необходимое разрешение.