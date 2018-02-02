Решающий бой: как сражалась Красная армия за Сталинград

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград).
За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции "Уран", отбить деблокирующий немецкий удар "Винтергевиттер" и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда.
Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.