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Решающий бой: как сражалась Красная армия за Сталинград

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© RIA Novosti.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, после череды поражений 1941-1942 годов она стала переломной в войне

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград).

Прорвав фронт наших войск на среднем сталинградском обводе и вынудив их отойти на внутренний обвод, немецкое командование бросило основные свои силы против 62-й армии.
© Sputnik/ George Zelma
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Если бы план немцев удался, то транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом открыло бы путь фашистам к захвату кавказских месторождений нефти.

За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции "Уран", отбить деблокирующий немецкий удар "Винтергевиттер" и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда.

Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Теги:
Великая Отечественная война, ВОВ, Сталинград, СССР



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Прорвав фронт наших войск на среднем сталинградском обводе и вынудив их отойти на внутренний обвод, немецкое командование бросило основные свои силы против 62-й армии.
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