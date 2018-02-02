Решающий бой: как сражалась Красная армия за Сталинград

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, после череды поражений 1941-1942 годов она стала переломной в войне

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград).

© Sputnik/ George Zelma Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде 19

Если бы план немцев удался, то транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом открыло бы путь фашистам к захвату кавказских месторождений нефти.

За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции "Уран", отбить деблокирующий немецкий удар "Винтергевиттер" и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда.

Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.