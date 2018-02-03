Горящий фургон протаранил людей в Шанхае

После столкновения с оградой кофейни фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны

В туристическом центре Шанхая автофургон выехал на тротуар и сбил пешеходов. Восемнадцать человек госпитализированы.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 9:00, когда микроавтобус, ехавший по улице Наньцзин силу в городском районе Хуанпу, выехал с дороги на тротуар и врезался в ограждение перед кафе-закусочной. В тот момент в салоне машины был виден огонь. В результате случившегося пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса, а также несколько прохожих.

Пожар в машине был потушен прибывшими на место происшествия пожарными, всех пострадавших отправили в больницу.

Ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего.