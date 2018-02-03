Звездный бросок, или Как подросток-баскетболист в США совершил невероятное

Юный школьник из США совершил феноменальный бросок через всю площадку, попав аккуратно в корзину противника, поставив тем самым победную точку в матче

15-летний школьник из Иллинойса Блейк Питерс стал звездой, подарив интернет-пользователям возможность наблюдать его финальный бросок в кольцо, которое принесло его баскетбольной команде оглушительную победу.

На видео, которое попало в Сеть и стало вирусным буквально за несколько часов, запечатлен баскетбольный матч школы Maine South, в котором команда Питерса проигрывала со счетом 42:44.

За пару секунд до финальной сирены мяч попал к Питерсу. И он, находясь под корзиной собственной команды, послал его через всю площадку и попал в корзину соперника.

Трудно сказать, что это было: жестом отчаяния или огромным желанием победить, однако этот бросок не оставил равнодушным никого в зале и в Сети.