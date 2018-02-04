Россия нанесла ответный удар за сбитый штурмовик

Российские военные нанесли удар по позициям террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" в Идлибе, которые атаковали российский самолет Су-25 и убили летчика

Более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в РФ).

В Минобороны РФ сообщили, что по району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием.

По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".