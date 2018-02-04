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Россия нанесла ответный удар за сбитый штурмовик

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Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (128)
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© Ruptly.

Российские военные нанесли удар по позициям террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" в Идлибе, которые атаковали российский самолет Су-25 и убили летчика

Самолеты Су-25СМ на территории авиабазы
© Sputnik/ Сергей Пивоваров
В Сирии сбит российский штурмовик: чьи были ракеты?
Более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в РФ).

В Минобороны РФ сообщили, что по району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием.

По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

 

Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (128)

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Теги:
Россия, Сирия



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