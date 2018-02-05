В плену стихии: жителя Сахалина завалило снегом в собственном доме

Из-за этого остров оказался отрезан от материковой части России.
Житель Сахалина поделился видео, на кадрах которого видно, как проем двери в его доме доверху завален снегом.
Снежная стена перекрыла выход из дома жителя Сахалина после сильного снегопада
Из-за этого остров оказался отрезан от материковой части России.
Житель Сахалина поделился видео, на кадрах которого видно, как проем двери в его доме доверху завален снегом.
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Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.
Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.