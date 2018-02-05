В плену стихии: жителя Сахалина завалило снегом в собственном доме

Снежная стена перекрыла выход из дома жителя Сахалина после сильного снегопада

© Sputnik/ Илья Питалев А снег не знал и падал: от непогоды в Москве пострадали пятеро

Сахалин оказался во власти двух мощных циклонов, которые принесли с собой сильнейшие снегопады и ураганный ветер.

Из-за этого остров оказался отрезан от материковой части России.

Житель Сахалина поделился видео, на кадрах которого видно, как проем двери в его доме доверху завален снегом.