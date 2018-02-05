Собачья радость: в Рио-де-Жанейро прошел карнавал для четвероногих

Мероприятие стало ежегодным начиная с 2002 года.
Во время карнавала домашние питомцы в костюмах супергероев, королей и принцесс вместе со своими хозяевами прошли вдоль пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Собачий карнавал прошел за неделю до красочного и масштабного традиционного мероприятия в Рио-де-Жанейро
Мероприятие стало ежегодным начиная с 2002 года.
Во время карнавала домашние питомцы в костюмах супергероев, королей и принцесс вместе со своими хозяевами прошли вдоль пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.
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