Ледяные драконы и мультяшные персонажи: фестиваль снега стартовал в Саппоро

На выставке представлены сотни скульптур из снега и льда.
Посетители мероприятия в этом году смогут увидеть персонажей японских мультфильмов и видеоигры Final Fantasy.
Фестиваль продлится восемь дней и будет проводиться на трех площадках.
В Японии открылся ежегодный фестиваль снега
На выставке представлены сотни скульптур из снега и льда.
Посетители мероприятия в этом году смогут увидеть персонажей японских мультфильмов и видеоигры Final Fantasy.
Фестиваль продлится восемь дней и будет проводиться на трех площадках.
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