Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах

Участники вокального конкурса "Ты супер!" из Узбекистана Бобур Маджитов и Севинч Ходиева рассказали Sputnik, кем мечтают стать

"Мы воспитанники детского дома №22, наш воспитатель Лев Альбертович рассказал нам об этом конкурсе и предложил в нем поучаствовать", — поделились ребята.

Севинч занимается вокалом уже в течение четырех лет. Ее красивый голос по-достоинству оценили не только друзья и школьный учитель, но и жюри проекта "Ты супер!".

Участники из Узбекистана хотят стать профессиональными певцами. Бобур мечтает петь так же, как артист Улугбек Рахматуллаев, а Севинч нравится Юлдуз Усманова.

Детский вокальный конкурс "Ты супер" стартует на телеканале НТВ и на сайте Sputnik с 10 февраля. Цель конкурса — помочь ребятам из приемных и опекунских семей, воспитанникам школ-интернатов и детских домов реализовать себя в творчестве.

Следите за ходом конкурса, а также за жизнью его участников на нашем сайте.