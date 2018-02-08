Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах

"Мы воспитанники детского дома №22, наш воспитатель Лев Альбертович рассказал нам об этом конкурсе и предложил в нем поучаствовать", — поделились ребята.
Севинч занимается вокалом уже в течение четырех лет. Ее красивый голос по-достоинству оценили не только друзья и школьный учитель, но и жюри проекта "Ты супер!".
Участники из Узбекистана хотят стать профессиональными певцами. Бобур мечтает петь так же, как артист Улугбек Рахматуллаев, а Севинч нравится Юлдуз Усманова.
Детский вокальный конкурс "Ты супер" стартует на телеканале НТВ и на сайте Sputnik с 10 февраля. Цель конкурса — помочь ребятам из приемных и опекунских семей, воспитанникам школ-интернатов и детских домов реализовать себя в творчестве.
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