Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске

Когда Дружка привезли в столицу Сибири для установки протезов, Татьяна Ветренко вместе с сыном начали его навещать в клинике.
Лапы пса давно зажили, но он до сих пор боится людей, зато любит общаться на улице с другими собаками.
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Когда Дружка привезли в столицу Сибири для установки протезов, Татьяна Ветренко вместе с сыном начали его навещать в клинике.
Лапы пса давно зажили, но он до сих пор боится людей, зато любит общаться на улице с другими собаками.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.
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Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.