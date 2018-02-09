Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске

Пес из Бурятии, которому живодеры отрубили лапы и отрезали нос, пристроен к новым хозяевам: он уехал жить в Новосибирск

Когда Дружка привезли в столицу Сибири для установки протезов, Татьяна Ветренко вместе с сыном начали его навещать в клинике.

Лапы пса давно зажили, но он до сих пор боится людей, зато любит общаться на улице с другими собаками.