В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск.
Десятки кошек и собак, одетых в свадебные платья и смокинги, стали участниками массовой свадебной церемонии, которая прошла в столице Перу. После окончания мероприятия их владельцы получили специальные свидетельства с отпечатками лап "новобрачных"
Первую попытку вернуть Крошика в дикую природу предприняли еще в 2016 году, однако тогда малыш выбрался на берег к людям; во вторая попытка зоологов также не увенчалась успехом - детеныш нерпы не пожелал расставаться со своими спасителями