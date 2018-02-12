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В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
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Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
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