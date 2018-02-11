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На воле хорошо, а с людьми лучше: детеныш нерпы отказался от дикой природы

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© Ruptly.

Первую попытку вернуть Крошика в дикую природу предприняли еще в 2016 году, однако тогда малыш выбрался на берег к людям; во вторая попытка зоологов также не увенчалась успехом - детеныш нерпы не пожелал расставаться со своими спасителями

Детеныш ладожской кольчатой нерпы по имени Крошик стал настоящей знаменитостью Санкт-Петербурга после того, как во второй раз вернулся к людям из дикой природы. Теперь он окончательно поселился в петербургском Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

Крошика нашли рыбаки 25 марта 2016 года возле поселка Свирица Волховского района Ленинградской области. Он оказался самым маленьким пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих за все время его работы.

Белек попал в Центр в возрасте около двух недель. Он весил всего 4 килограмма — это меньше, чем нормальные показатели только что родившегося щенка.

Первую попытку вернуть Крошика в дикую природу сотрудники Центра предприняли еще в 2016 году. Однако, поплавав в Ладожском озере некоторое время, малыш снова выбрался на берег к людям. Зоологи решили оставить его в Центре еще на один год. Но и во второй раз выпущенный на волю нерпенок не пожелал расставаться со своими спасителями.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, — единственная площадка в мире, адаптированная для работы с пресноводными тюленями — ладожским подвидом кольчатой нерпы.

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