Не хуже чем у людей: как в Перу "четвероногих" женили

Молодоженов переодели в праздничные наряды: женихов в классические костюмы, невесты — в свадебные платья.
Роль родителей исполнили владельцы питомцев. Союз влюбленные скрепили собачьим символом верности — ошейником.
Десятки кошек и собак, одетых в свадебные платья и смокинги, стали участниками массовой свадебной церемонии, которая прошла в столице Перу. После окончания мероприятия их владельцы получили специальные свидетельства с отпечатками лап "новобрачных"
Молодоженов переодели в праздничные наряды: женихов в классические костюмы, невесты — в свадебные платья.
Роль родителей исполнили владельцы питомцев. Союз влюбленные скрепили собачьим символом верности — ошейником.
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