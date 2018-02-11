Обломки в снегу: первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск

На борту лайнера находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Спустя некоторое время обломки машины были обнаружены с воздуха.

Пресс-служба МЧС РФ При крушении самолета в Подмосковье погибли трое детей

Жители ближайших деревень Раменского района сняли видео с места трагедии. На кадрах видны фрагменты разбитой машины, личные вещи и почта.

На место катастрофы выдвинулись все необходимые спасательные службы, а также следователи и эксперты, которым предстоит выяснить все причины случившегося.

В аэропортах Домодедово и города Орска с родственниками погибших работают психологи. Семьям жертв трагедии будет оказана вся необходимая помощь.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также руководство авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой и принадлежал разбившийся Ан-148.