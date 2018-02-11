Обломки в снегу: первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

На борту лайнера находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Спустя некоторое время обломки машины были обнаружены с воздуха.
На место катастрофы выдвинулись все необходимые спасательные службы, а также следователи и эксперты, которым предстоит выяснить все причины случившегося.
В аэропортах Домодедово и города Орска с родственниками погибших работают психологи. Семьям жертв трагедии будет оказана вся необходимая помощь.
Соболезнования в связи с авиакатастрофой уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также руководство авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой и принадлежал разбившийся Ан-148.