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Идеальная невеста: кондитеры из Дубая испекли необычный торт на свадьбу

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Торт в виде невесты весом 120 кг и высотой 183 см показали на выставке свадебных товаров в Дубае

Торт украшен 1000 жемчужинами и пятью бриллиантами, цена каждого — 200 тысяч долларов.

После демонстрации торт разрезали и съели.

Теги:
Невеста, свадьба, Дубай



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