Идеальная невеста: кондитеры из Дубая испекли необычный торт на свадьбу

Торт украшен 1000 жемчужинами и пятью бриллиантами, цена каждого — 200 тысяч долларов.
После демонстрации торт разрезали и съели.
Торт в виде невесты весом 120 кг и высотой 183 см показали на выставке свадебных товаров в Дубае
Торт украшен 1000 жемчужинами и пятью бриллиантами, цена каждого — 200 тысяч долларов.
После демонстрации торт разрезали и съели.
В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск.
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Узбекско-российский молодежный форум в Ташкенте начался с минуты молчания
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Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?
В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.
Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.