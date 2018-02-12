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Любцов: узбекско-российские форумы молодежи должны проходить ежегодно

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте стартовал II Узбекско-Российский молодежный форум, посвященный развитию предпринимательства, туризма, науки и техники, а также образованию

Председатель Международного молодежного центра Алексей Любцов предложил проводить такие форумы ежегодно.

"Два года назад в городе Томске я имел честь находиться на первом российско-узбекском форуме, и уже тогда было видно, что есть тенденция к сотрудничеству и понимание, что нужно выстраивать диалог. Я очень надеюсь, что такие форумы будут проходить ежегодно. Исходя из опыта российско-армянских встреч, я думаю, следующий форум должен пройти не в Узбекистане, а в России", — сказал Любцов.

В свою очередь, председатель Центрального союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев выразил надежду, что форум станет еще одним "импульсом в развитии отношений между странами и площадкой для обмена идеями по совершенствованию программ молодежной политики".

Теги:
молодежь, Узбекистан, Россия



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