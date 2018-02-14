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Закаляйся, если хочешь быть здоровым: девушка искупалась в ледяном Каспии

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© Ruptly.

Социальные сети взорвал видеоролик, где девушка плещется в обледеневшем Каспийском море

Как выяснили СМИ Казахстана, девушка из Актау таким образом закаляется.

На момент, когда было снято видео, температура воздуха составляла минус 17 градусов.

Теги:
Каспийское море, Казахстан



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