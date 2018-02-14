Закаляйся, если хочешь быть здоровым: девушка искупалась в ледяном Каспии

Как выяснили СМИ Казахстана, девушка из Актау таким образом закаляется.
На момент, когда было снято видео, температура воздуха составляла минус 17 градусов.
Социальные сети взорвал видеоролик, где девушка плещется в обледеневшем Каспийском море
Как выяснили СМИ Казахстана, девушка из Актау таким образом закаляется.
На момент, когда было снято видео, температура воздуха составляла минус 17 градусов.
В итальянском городке Ивреа тысячи людей, облачившись в рыцарские доспехи, сразились апельсинами
Минобороны России сообщило об успешном проведении испытательного пуска модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
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Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава заявил о своем желании принять гражданство Казахстана.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал первые поручения в рамках кампании по борьбе с коррупцией – с кого решено начать проверки?
Таджикские спортсмены впервые приняли участие в чемпионате Азии по велоспорту в городе Нейпьидо в Мьянме.