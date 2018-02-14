Сладкая жизнь: японцы в День святого Валентина искупались в шоколаде

Переодевшись в поваров, сотрудники спа-центра поливали своих гостей горячим шоколадом.
В такой забаве приняли участие не только дети, но и взрослые. Они с удовольствием купались в шоколадной ванне и обмазывали друг друга этой сладостью.
Японский спа-центр в честь Дня всех влюбленных устроил шоколадное развлечение для своих гостей
Переодевшись в поваров, сотрудники спа-центра поливали своих гостей горячим шоколадом.
В такой забаве приняли участие не только дети, но и взрослые. Они с удовольствием купались в шоколадной ванне и обмазывали друг друга этой сладостью.
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