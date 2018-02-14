Сладкая жизнь: японцы в День святого Валентина искупались в шоколаде

Японский спа-центр в честь Дня всех влюбленных устроил шоколадное развлечение для своих гостей

Переодевшись в поваров, сотрудники спа-центра поливали своих гостей горячим шоколадом.

В такой забаве приняли участие не только дети, но и взрослые. Они с удовольствием купались в шоколадной ванне и обмазывали друг друга этой сладостью.