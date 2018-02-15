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Исключенный ученик устроил стрельбу в школе во Флориде

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Associated Press

В Паркленде в 60 километрах от Майами девятнадцатилетний подросток расстрелял из винтовки 17 человек

За 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Затем, по словам очевидцев, послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты".

Подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

 

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Теги:
США, Огнестрельное оружие, Стрельба



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