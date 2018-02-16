В тесноте, да не в обиде: житель Беларуси соорудил мини-дом

В Беларуси на 16 квадратных метрах удается дружно жить семье с ребенком-школьником

Главе семьи Виктору Оскирко надоело переплачивать за арендованную квартиру, и он решил построить компактный сельский дом.

Вдохновился Оскирко творениями немецкого архитектора, который создает дома для студентов. Стоимость такого жилья обошлась белорусу в две тысячи долларов.

Дом имеет три уровня высоты, на которых умещается спальня, гостиная, кухня и даже туалет, совмещенный с душевой. Правда, мыться хозяевам малогабаритки приходится, сидя на унитазе.

Заглянуть в гости к семье Оскирко можно в нашем видео.