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Масленица в Ташкенте: блины, самса и карнаи с фокусниками

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Тема:
События Ташкента (34)
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© Sputnik. /Рамиз Бахтияров

В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло празднование Широкой Масленицы.

Представление получилось мультикультурным и красочным — русские песни и блюда гармонировали с восточным мотивами и яствами, а цирковые артисты забавляли публику фокусами и акробатическими номерами

Помимо богатого праздничного стола гостей праздника встречали многочисленные артисты, скоморохи, танцовщицы и фокусники.

Встреча получилась поистине интернациональной. Среди гостей были представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, народная артистка Узбекистана и диктор телевидения Галина Мельникова, директор информационно-ресурсного центра имени Л.Н.Толстого Татьяна Алимходжаева, а также представители русского, татарского, крымско-татарского, башкирского, греческого культурных центров.

"Масленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. История возникновения этого обычая уходит своими корнями глубоко в древность, таким образом, праздник в РЦНК — это еще и знакомство с русскими традициями и российской культурой", заявил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика:.

Веселые конкурсы, русские и узбекские песни, хороводы и, конечно же, богатое угощение. Как Ташкент проводил зиму и встретил грядущую весну, смотрите в нашем видеосюжете

Тема:
События Ташкента (34)
Теги:
РЦНК, Галина Мельникова, Виктор Шулика, Ташкент



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