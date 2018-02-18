Покоряя лед Байкала: 76-летняя пенсионерка каждую зиму встает на коньки

Несмотря на почтенный возраст — 76 лет — она прекрасно управляется с домашними делами, держит несколько коров, кур и собак. Зимой, когда дороги на острове заносит снегом, женщина встает на коньки, чтобы преодолевать большие расстояния прямо по замерзшему озеру. Так, по ее словам, ей проще следить за домашним скотом.

Коньки Любови Николаевны — почти ровесники хозяйки, они были сделаны в 1943 году и до сих пор служат верой и правдой. Некоторое время назад один из ее знакомых разместил в интернете видео, где пенсионерка скользит на них по Байкалу. Ролик сразу привлек внимание пользователей. Теперь на ее хутор часто приезжают журналисты, а некоторое время назад она приняла участие в съемках программы на одном из федеральных телеканалов.