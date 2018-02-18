В России соорудили самый большой дом вверх дном

В российском городе Уфа представили самый большой дом-перевертыш.
Как утверждают создатели, это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет свыше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
В Уфе на площадке ТЦ Мега появился новый аттракцион "Дом-перевертыш".
В российском городе Уфа представили самый большой дом-перевертыш.
Как утверждают создатели, это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет свыше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
Пенсионерка Любовь Мореходова – единственная жительница маленького хутора на берегу острова Ольхон на Байкале
После того, как правительство Ирака вернули контроль над городом Мосул, отбив его от террористов, там открылся ресторан быстрого питания сети "Макдоналдс"
В Ташкентском университете информационных технологий 17 и 18 февраля проходит очередной турнир по танцевальному спорту Tashkent Open 2018. В первый день соревнований на паркет вышли дети и юниоры, которые боролись за награды в самых различных танцевальных жанрах.
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Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
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В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.
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Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
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Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
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Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?