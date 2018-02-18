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В России соорудили самый большой дом вверх дном

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В Уфе на площадке ТЦ Мега появился новый аттракцион "Дом-перевертыш".

В российском городе Уфа представили самый большой дом-перевертыш.

Как утверждают создатели, это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет свыше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.

Теги:
Уфа, Россия



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