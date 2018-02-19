Стрельба средь бела дня: очевидцы сняли на видео расстрел людей в Кизляре

Очевидцы ЧП в Кизляре из окна своего дома, находившегося в непосредственной близости от места преступления, сняли на видео жуткие кадры, на записи также слышно, как женщина вызывает скорую помощь.

© Sputnik/ Дмитрий Степанов В Дагестане преступник расстрелял толпу на Масленице, есть жертвы

Очевидец стрельбы в Кизляре рассказал, что прихожане предотвратили попытку устроить расстрел непосредственно в храме, закрыв прямо перед вооруженным мужчиной двери, сообщает пресс-служба городской администрации, сообщает РИА Новости

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье 23-летний молодой человек устроил стрельбу у собора, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения.

"Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять, и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые оказались снаружи", — приводит пресс-служба слова одного из очевидцев.

Он отметил, что стрелявший "сразу убил четырех человек и еще пять ранил, среди них один сотрудник полиции и один — Росгвардии".

Для оказания помощи пострадавшим Минздрав РФ направил специальную бригаду врачей из Москвы. Сам нападавший ликвидирован.