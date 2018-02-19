Очевидец рассказал о расстреле людей в Дагестане

Четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения.
Нападавшего ликвидировали правоохранители.
По данным пресс-службы администрации города Кизляра, в воскресенье 22-летний Халил Халилов устроил стрельбу у православного собора
Четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения.
Нападавшего ликвидировали правоохранители.
Финские санки — самый популярный зимний транспорт в поселке Тумботино Нижегородской области
Очевидцы ЧП в Кизляре сняли на видео из окна своего дома, находившегося в непосредственной близости от места преступления, жуткие кадры, на записи также слышно, как женщина вызывает скорую помощь.
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Ранее представитель РНЦЭМП заявлял, что государство полностью обеспечивает все расходы по содержанию и лечению ребенка, поэтому нет необходимости в какой-либо дополнительной помощи со стороны общественности
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Готовые наборы для главного казахского национального блюда – бешбармака – начали производить в Актюбинской области республики.
В Казахстане в ходе крупной спецоперации задержаны 29 человек, среди которых депутат парламента Кыргызстана и еще три гражданина республики.
Министр внутренних дел Таджикистана поручил всем стражам порядка республики учить английский и осваивать этику общения с иностранцами.