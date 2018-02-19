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Очевидец рассказал о расстреле людей в Дагестане

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© Ruptly.

По данным пресс-службы администрации города Кизляра, в воскресенье 22-летний Халил Халилов устроил стрельбу у православного собора

Четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения.

Нападавшего ликвидировали правоохранители.

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Теги:
Дагестан



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