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Страна пингвинов: как размножается вымирающий вид

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AP

Магеллановы пингвины каждый год преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до Пунта Томбо - заповедника в аргентинской Патагонии, который называют "страной пингвинов", здесь они размножаются

Эти птицы "однолюбы". Обычно самец и самка сохраняют отношения с прошлых лет, а не ищут новых партнеров.

Охраняемая территория занимает участок побережья длиной три километра и шириной около 600 метров. Чтобы полюбоваться на редких морских птиц, сюда ежегодно приезжают порядка 65 тысяч человек. Туристы могут наблюдать за семейной жизнью птиц с октября по апрель. Позже пингвины с уже подросшими птенцами покидают заповедник.

Магеллановы пингвины являются вымирающим видом и находятся под особой охраной. В XVIII-XIX веках европейцы истребляли этих морских птиц. Даже после создания национального парка численность пингвинов остается небольшой.

Теги:
животные, Видео, размножение, пингвин



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