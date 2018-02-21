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Мужчина разыграл кошку, притворившись мертвым

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© Youtube / TheMeanKitty

Автор YouTube-канала TheMeanKitty записал на видео результаты своего эксперимента — он проверил реакцию кошки на внезапную "смерть" хозяина

На кадрах видно, как мужчина демонстративно "умирает" на глазах у кошки по кличке Спарта.

Когда он падает на пол, животное громко мяукает, подходит к лежащему хозяину и начинает его "изучать". Кошка понюхала мужчину, потерлась о его руку в области запястья ("проверила" пульс), обошла со всех сторон, расслабилась и легла рядом.

Вскоре блогер "ожил" и приласкал Спарту.

Ролик набрал больше миллиона просмотров и почти шесть тысяч комментариев. Некоторые пользователи отметили, что коты способны отличить настоящую смерть от фейковой.

Теги:
кот, смешное видео



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