По бескрайнему льду: экстремалы покорили Байкал на лыжах и коньках

Они шли к финишу на лыжах, коньках и велосипедах. За три дня гонки дистанцию в 205 км преодолели только восемь человек.
Победа досталась россиянину Александру Пцареву. Его результат — 10 часов 28 минут.
Пятьдесят экстремалов боролись за победу в гонке по замерзшему Байкалу
Они шли к финишу на лыжах, коньках и велосипедах. За три дня гонки дистанцию в 205 км преодолели только восемь человек.
Победа досталась россиянину Александру Пцареву. Его результат — 10 часов 28 минут.
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Казахстанский МИД уверяет, что арестованный в республике кыргызский депутат парламента имеет гражданство Казахстана.
Электронную карту мигранта предлагают ввести в Москве – что она из себя представляет, и для чего нужна – в материале Sputnik Таджикистан.