По бескрайнему льду: экстремалы покорили Байкал на лыжах и коньках

Пятьдесят экстремалов боролись за победу в гонке по замерзшему Байкалу

В "Ледяном шторме" участвовали спортсмены из России, Испании, Франции и Латвии.

Они шли к финишу на лыжах, коньках и велосипедах. За три дня гонки дистанцию в 205 км преодолели только восемь человек.

Победа досталась россиянину Александру Пцареву. Его результат — 10 часов 28 минут.