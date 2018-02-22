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По бескрайнему льду: экстремалы покорили Байкал на лыжах и коньках

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© Ruptly.

Пятьдесят экстремалов боролись за победу в гонке по замерзшему Байкалу

Бабушка на коньках
© Ruptly.
Покоряя лед Байкала: 76-летняя пенсионерка каждую зиму встает на коньки
В "Ледяном шторме" участвовали спортсмены из России, Испании, Франции и Латвии.

Они шли к финишу на лыжах, коньках и велосипедах. За три дня гонки дистанцию в 205 км преодолели только восемь человек.

Победа досталась россиянину Александру Пцареву. Его результат — 10 часов 28 минут.

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Теги:
лед, Гонки, Байкал



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