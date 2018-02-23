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Подарить любовь: супруги из Бишкека воспитывают 24 ребенка

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Sputnik / Эмиль Садыров

Недалеко от Бишкека живет необычная семья из 26 человек. Уникальна она не только количеством детей, но и убеждениями родителей.

Младшему три месяца, а старшему — 16 лет. Супруги уже вырастили пятерых детей и стали брать приемных.

Заниматься благотворительностью они начали в 2009 году, когда решили помочь матери, оставшейся одной с тремя детьми.

Семья
© Sputnik/ Екатерина Соловьева
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"Она хотела оставить детей и уехать на заработки в Москву, но мы нашли для нее дом в нашем селе, начали опекать, и она осталась. Затем у нас попросила помощи девушка с ребенком, потом обратилась студентка, пришедшая прямо из роддома. Мы с женой даже не успели понять, что начали заниматься благотворительностью", — сказал Омуракунов.

В 2011 году супруги официально зарегистрировали благотворительный дом "Эне жана бала мээрими" и стали помогать матерям-одиночкам.

По словам Арзыкуловой, они приютили не только детей женщин, работающих за границей, но и круглых, а также социальных сирот.

"Наша главная цель — не допустить разлуки матери с ребенком. Мы помогаем женщинам в кризисное для них время, а затем, когда все наладится, семья воссоединяется. А сиротам хотим подарить любовь, чтобы они, когда повзрослеют, не говорили, что не знают, кто их мать и отец", — рассказала Арзыкулова.

Как живет большая, дружная семья, смотрите в нашем видео.

Теги:
семья, Бишкек, Кыргызстан



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