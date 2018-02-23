Подарить любовь: супруги из Бишкека воспитывают 24 ребенка

Младшему три месяца, а старшему — 16 лет. Супруги уже вырастили пятерых детей и стали брать приемных.
Заниматься благотворительностью они начали в 2009 году, когда решили помочь матери, оставшейся одной с тремя детьми.
В 2011 году супруги официально зарегистрировали благотворительный дом "Эне жана бала мээрими" и стали помогать матерям-одиночкам.
По словам Арзыкуловой, они приютили не только детей женщин, работающих за границей, но и круглых, а также социальных сирот.
"Наша главная цель — не допустить разлуки матери с ребенком. Мы помогаем женщинам в кризисное для них время, а затем, когда все наладится, семья воссоединяется. А сиротам хотим подарить любовь, чтобы они, когда повзрослеют, не говорили, что не знают, кто их мать и отец", — рассказала Арзыкулова.
Как живет большая, дружная семья, смотрите в нашем видео.