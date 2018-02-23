Камилов раскрыл детали предстоящей встречи по Афганистану в Ташкенте

Международная конференция в Ташкенте по Афганистану призвана дать четкий сигнал о необходимости начала переговоров для политического урегулирования ситуации в стране.

"Узбекистан в данном случае не намерен играть роль в проведении какого-то разового мероприятия или просто предоставить в будущем какую-то площадку. Узбекистан намерен быть частью всего этого политического процесса, активной частью", — Заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о главной цели предстоящего форума в Ташкенте.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Россия, США и КНР в списке приглашенных на конференцию по Афганистану в Ташкенте

С инициативой по проведению международной конференции по урегулированию проблемы в Афганистане выступил Шавкат Мирзиёев. Сейчас к участию в конференции, которая пройдет в марте, приглашены Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индию, Пакистан, Иран. Приглашения получили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и все страны Центральной Азии. Участие также примут представители ООН и ЕС. К переговорному процессу также присоединились Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 22 — 23 февраля находился с официальным визитом в Москве, где обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы российско-узбекского взаимодействия и проблемы региональной безопасности.