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Камилов: военного решения ситуации в Афганистане нет

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© Ruptly.

Международная конференция в Ташкенте по урегулированию в Афганистане призвана дать четкий сигнал о необходимости начала переговоров для политического урегулирования ситуации в стране, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Узбекистан в данном случае не намерен играть роль в проведении какого-то разового мероприятия или просто предоставить в будущем какую-то площадку. Узбекистан намерен быть частью всего этого политического процесса, активной частью".

Напомним, с инициативой по проведению международной конференции по урегулированию проблемы в Афганистане выступил Шавкат Мирзиёев. Сейчас к участию в конференции, которая пройдет в марте, приглашены Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индию, Пакистан, Иран.

Приглашения получили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и все страны Центральной Азии. Участие также примут представители ООН и ЕС. К переговорному процессу также присоединились Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Афганистан, Узбекистан



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