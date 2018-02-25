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Как Олимпиада помирила Трампа и Ким Чен Ына

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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (35)
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© Ruptly.

Двойники Трампа и Ким Чен Ына прогулялись по олимпийскому Пхенчхану

Эксцентричная пара позировала перед фотокамерами и шутила.

И хотя в канадский Дом гостеприимства их не пустили, зато в Чешском доме им оказали радушный прием.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (35)
Теги:
Олимпиада-2018, Пхенчхан, Южная Корея



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