Как Олимпиада помирила Трампа и Ким Чен Ына

Эксцентричная пара позировала перед фотокамерами и шутила.
И хотя в канадский Дом гостеприимства их не пустили, зато в Чешском доме им оказали радушный прием.
Двойники Трампа и Ким Чен Ына прогулялись по олимпийскому Пхенчхану
Эксцентричная пара позировала перед фотокамерами и шутила.
И хотя в канадский Дом гостеприимства их не пустили, зато в Чешском доме им оказали радушный прием.
В Колумбии беспородная собака выкормила обезьяну-капуцина, заменив ей мать
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Недалеко от Бишкека живет необычная семья из 26 человек. Уникальна она не только количеством детей, но и убеждениями родителей.
Международная конференция в Ташкенте по Афганистану призвана дать четкий сигнал о необходимости начала переговоров для политического урегулирования ситуации в стране.
В Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы
Назначение произошло в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов
Ранее из-за схода снежных лавин на перевале Камчик спасатели приостанавливали движение автотранспортных средств
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.