Любовь на Байкале: каток в виде сердца появился на льду глубочайшего озера

На льду замерзшего озера Байкал около поселка Листвянка Иркутской области открыли каток в форме сердца.
Каток подсвечен разноцветными огнями, благодаря чему кататься на нем можно даже в темное время суток.
На огромном катке кататься можно как днем, так и ночью
На льду замерзшего озера Байкал около поселка Листвянка Иркутской области открыли каток в форме сердца.
Каток подсвечен разноцветными огнями, благодаря чему кататься на нем можно даже в темное время суток.
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В столице Таджикистана милиционеры будут закреплены за общеобразовательными школами, техникумами и вузами.