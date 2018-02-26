Любовь на Байкале: каток в виде сердца появился на льду глубочайшего озера

На огромном катке кататься можно как днем, так и ночью

На льду замерзшего озера Байкал около поселка Листвянка Иркутской области открыли каток в форме сердца.

Каток подсвечен разноцветными огнями, благодаря чему кататься на нем можно даже в темное время суток.