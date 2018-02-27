Sputnik и участники проекта "Ты супер!" поздравили Севинч Ходиеву с днем рождения

Вместе с воспитанницей детского дома из Узбекистана сегодня отмечают дни рождения участницы проекта из Татарстана и Липецкой области

Участница второго сезона "Ты супер" Севинч Ходиева из Узбекистана отмечает свой 11-й день рождения.

Ребята вынесли торт от редакции Sputnik Узбекистан и спели песню Ирины Аллегровой "С днем рождения", а участница из Беларуси Снежана Гордиенко прочитала стихи.

Именинница, не ожидавшего такого внимания и поддержки от своих новых друзе так растерялась, что задув свечи на торте даже забыла загадать желание. Потом она призналась, что очень хочет дойти до финала этого конкурса, так изменившего ее жизнь.

Дети, каждый по-своему поздравлял Севинч с днем рождения: Анна Выходцева из Кемерово пожелала работы над собой и новых вершин в любимом деле, а представительница Таджикистана Мехрона Гайбуллаева — быть самым счастливым ребенком на свете.

Вместе с Севинч дни рождения отмечают Виктория Куцына из Татарстана и Ольга Дмитриева из Липецкой области (Россия).

Воспитанница ташкентского Дома мехрибонлик №22 имени Хлебушкиной Севинч мечтает не просто победить в конкурсе "Ты супер!", но именно стать профессиональной певицей. Ее талант воспитатели заметили, когда девочке было шесть лет. С тех пор она постоянно поет.

"Я хочу стать такой же известной певицей, как наша Юлдуз Усманова, хочу научиться петь, как она", — говорит девочка. Судьба девочки тоже непростая — она дважды сирота. Биологическая мать отказалась от Севинч еще в роддоме, а приемная мама умерла, когда девочке было пять лет.

Впрочем, именно ее Севинч считает родной мамой и, вытирая слезы, вспоминает, как всегда спешила из детского садика домой — знала, что "мама опять приготовила к моему приходу фрукты и разные сладости". Но стоит перевести тему с этого тяжелого разговора на пение и предстоящий конкурс, как на лице участницы снова появляется улыбка, и она уверенно заявляет: "Я смогу победить. У меня хватит сил".

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.