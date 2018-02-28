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Что турецкие ВВС бомбили в Африне

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Кадры с разрушениями в сирийском городе Африн были сделаны корреспондентом Sputnik 26 февраля. Источник из города Африн сообщает о десятках убитых и раненых, разрушенных домах, магазинах

Удары были нанесены также по населенным пунктам Джандарис, Бюльбюль, Шейх-Хадид. В результате авиаударов нанесен большой ущерб инфраструктуре.

"Пострадали в основном те, кто побоялся покинуть свои деревни и районы. Чаще всего это женщины и дети", — сообщает источник. На днях в город прибыли сирийские народные силы, среди которых выходцы из разных провинций Сирии — Дейр-эз-Зора, Ракки, Табка, Куббани, Манбидж.

Под прикрытием борьбы с "Исламским государством" и обеспечения безопасности собственных границ от сирийских курдов 20 января турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь" в курдском кантоне Африн на севере провинции Алеппо. При этом основные боевые действия в Африне ведут протурецкие вооруженные формирования, в частности, так называемая умеренная "Свободная сирийская армия".

Турецкая армия не только оказывает им авиационную и артиллерийскую поддержку, но и действует на земле силами бронетанковых воинских частей, пока ограниченного масштаба.

Теги:
Борьба с терроризмом, Африн, Турция, Сирия



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