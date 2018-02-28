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Казым Каюмов пожелал удачи участникам конкурса "Ты супер"

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (11)
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Заслуженный артист Узбекистана пообещал поддерживать Бобура Маджитова и Севинч Ходиеву "армией" артистов

"Конечно, участие в таких конкурсах, особенно для таких молодых артистов, которые делают свои первые шаги на профессиональной сцене — это огромное испытание. Поэтому я желаю, чтобы Севинчхон и Бабуржон вернулись с победой. Мы обязательно будем поддерживать наше молодое поколение многомиллионной армией — армией артистов",  — сказал заслуженный артист Узбекистана Казым Каюмов.

Узбекские конкурсанты Ты супер! рассказали о своих кумирах
Sputnik
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Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер" от Узбекистана участвует двое детей — 15-летний Бобур Маджитов и Севинч Ходиева, которая вчера отметила 11-й день рождения.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (11)
Теги:
дети, вокал, Конкурс, Ты супер, Узбекистан, Россия



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