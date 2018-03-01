01:27 02 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Багги для военных российского производства представили в Грозном

Получить короткую ссылку
78 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly.

Презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги" прошла в Грозном, машина разработана с использованием исключительно российских комплектующих

Рабочая презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги", предназначенный для использования армией и силовыми структурами, прошла в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В субботу произошло важное событие, имеющее большое значение для сил спецназа различных силовых и правоохранительных министерств и ведомств России. Состоялась рабочая презентация совершенно новой боевой машины спецназа "Чаборз-6". Она разработана специалистами Российского Университета Спецназа (РУС) под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника УФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова", — написал Кадыров в сети "Вконтакте".

Машина разработана с использованием исключительно российских комплектующих, отметил он. Основные ее качества: многофункциональность, высокая проходимость, надежность.

Шестиместный багги "Чаборз М-6" впервые представили на форуме "Армия-2017". Трехместная модель "Чаборз М-3" производится серийно с марта 2017 года.

Теги:
багги, Чаборз-6, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Долгожители из абхазского села Джерда
    "Теплые слова"

    Во Всемирный день комплимента – 1 марта – этнолог рассказал про то, как принято говорить "теплые слова" в Абхазии.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Чемпионат Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
Сила и меткость: лучшие кадры Чемпионата Азии по спортивной борьбе
В Грозном представили багги для военных
Багги для военных российского производства представили в Грозном
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054