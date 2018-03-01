16:13 01 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Лестница для медвежат: сотрудники курорта спасли зверей из мусорного бака

Получить короткую ссылку
44 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Сотрудница курорта Cascade Vacation Rentals в американском штате Миннесота обнаружила в мусорном контейнере двух медвежат

Звери просто не могли выбраться наружу. Мама медвежат находилась неподалеку.

Сотрудникам курорта пришлось проявить смекалку, чтобы помочь животным покинуть мусорный бак. Как это было, смотрите на видео.

Теги:
США, Животные



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева
    Языковой вопрос

    Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу распоряжения отца перевести деятельность органов власти на казахский язык.

  • Лавина. Архивное фото
    Снежная смерть

    Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.

  • Наручники, архивное фото
    За флаг ответил

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".

  • Российский режиссер Марк Розовский
    Буйная фантазия

    Российский режиссер Марк Розовский отрицает обвинения в изнасиловании, о котором рассказала азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева.

  • Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
    Белорусы в НАТО

    Спасатели из Беларуси примут участие в учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы - EADRCC NATO.

  • Международные военные учения Достойный партнер 2017 в Грузии
    Привет, оружие!

    Разведывательное управление Министерства обороны Абхазии заявляет о перевооружении и наращивании Грузией военной мощи.

  • Армен Саркисян
    Армянский кандидат

    Правящая коалиция Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.

  • Латвийские пенсионеры
    Прощения просим!

    Минфин Латвии принес извинения за выставленную на своем сайте инфографику, в которой указывался невероятный для большинства жителей страны размер пенсий в 1700 евро.

  • Здание Литовского сейма зимой
    Парламентская переработка

    Вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене раскритиковала парламент за чрезмерную продуктивность, заявив, что такая активность не гарантирует эффективности.

  • Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева
    Языковой вопрос

    Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу распоряжения отца перевести деятельность органов власти на казахский язык.

  • Лавина. Архивное фото
    Снежная смерть

    Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.

  • Наручники, архивное фото
    За флаг ответил

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Среда, 7 февраля 2018 года. Екатерина Спиридонова, одна из архитекторов мечети Вали-эс-Аср, на ее первом этаже в мужском молитвенном зале, в Тегеране, Иран. Архитекторы вместо традиционных закругленных минаретов предпочли современный дизайн - волны серого камня и бетона, которые, как они говорят, дополняют окружающую архитектуру.
Споры вокруг мечети в стиле авангард в Иране: вместо минарета — еврейская кипа
Двух медвежат уговаривали покинуть мусорный контейнер в США
Лестница для медвежат: сотрудники курорта спасли зверей из мусорного бака
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054