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Броня крепка и танки быстры: чему научились узбекские военные у россиян

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© Youtube / The World of Russian Weapons / МИР РУССКОГО ОРУЖИЯ

Делегация Вооруженных сил Республики Узбекистан побывала на полигоне танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной под Челябинском

Военные посмотрели на боевую стрельбу батальонной тактической группы и познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных видов войск.

Как это было, смотрите в нашем видео.

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Теги:
военные, Узбекистан, Россия



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