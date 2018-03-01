Броня крепка и танки быстры: чему научились узбекские военные у россиян

Военные посмотрели на боевую стрельбу батальонной тактической группы и познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных видов войск.
Как это было, смотрите в нашем видео.
Делегация Вооруженных сил Республики Узбекистан побывала на полигоне танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной под Челябинском
Военные посмотрели на боевую стрельбу батальонной тактической группы и познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных видов войск.
Как это было, смотрите в нашем видео.
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В США задержаны два гражданина Кыргызстана, которые пытались отправить более сотни единиц огнестрельного оружия в Чечню.
Девять контрольно-пропускных пунктов на таджикско-узбекской границе были открыты 1 марта после длительного перерыва.