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Виртуоз за рулем: водитель автобуса мастерски объехал встречное авто

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© Youtube / KEEPER

В шотландском городе Эдинбург водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу из-за гололеда

Водитель стоявшей неподалеку машины запечатлел происходящее на видео, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается, и машину начинает заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.

Если бы не мастерство водителя автобуса, лобового столкновения было бы не избежать.

Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.




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