Как узбекистанка Севинч Ходиева готовится к выступлению на "Ты супер!"

Недавно Севинч отметила свой 11-й день рождения

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!" от Узбекистана участвует двое детей — 15-летний Бобур Маджитов и Севинч Ходиева.

Недавно Севинч отметила свой 11-й день рождения.

Ребята-участники поздравили Севинч с днем рождения, пожелав достичь новых вершин в любимом деле, а также стать самым счастливым ребенком на свете.

Смотрите трансляцию второго сезона "Ты супер!", где выступит Севинч Ходиева, на Sputnik Узбекистан в эту субботу.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.