Радость сквозь слезы: эмоции Севинч после выступления на шоу "Ты супер!"

Сразу после своего дебютного выступления Севинч Ходиева не могла сдержать слез - слез счастья, небольшого страха и расстройства от небольших помарок в выступлении.

Улыбчивая девочка в ярком костюме с детской зажигательной песней-считалкой про английский алфавит покорила жюри конкурса своим обаянием. Из четырех судей к ней повернулись трое.

Севинч так разволновалась, что еле сдерживала слезы. Первый раз на сцене конкурса — столько эмоций и мыслей.

Что сама она думает о своем выступлении и как оценивает исполненный номер, смотрите в нашем видео.

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Узбекистан на нем представляют два солиста — Севинч Ходиева и Бобур Маджитов.

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