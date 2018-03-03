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Радость сквозь слезы: эмоции Севинч после выступления на шоу "Ты супер!"

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (16)
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Sputnik / Арпи Бегларян

Сразу после своего дебютного выступления Севинч Ходиева не могла сдержать слез - слез счастья, небольшого страха и расстройства от небольших помарок в выступлении.

Улыбчивая девочка в ярком костюме с детской зажигательной песней-считалкой про английский алфавит покорила жюри конкурса своим обаянием. Из четырех судей к ней повернулись трое.

Севинч так разволновалась, что еле сдерживала слезы. Первый раз на сцене конкурса — столько эмоций и мыслей.

Что сама она думает о своем выступлении и как оценивает исполненный номер, смотрите в нашем видео.

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Узбекистан на нем представляют два солиста — Севинч Ходиева и Бобур Маджитов.

За ходом проекта следите на нашем сайте и в социальных сетях.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (16)
Теги:
Узбекистан, Музыка



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