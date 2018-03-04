22:10 04 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Затаив дыхание: как Севинч Ходиеву поддерживали в родном Ташкенте

Получить короткую ссылку
Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (17)
586 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Айбек Шермухамедов

Воспитанники Дома милосердия №22 имени Хлебушкиной с замиранием сердца следили за выступлением своей землячки Севинч, которая накануне прошла во второй тур международного вокального конкурса «Ты супер!»

Дети собрались у экрана телевизора, чтобы поддержать свою землячку, которая выступает в проекте «Ты супер», организованном агентством Sputnik и телеканалом НТВ. Дети сопереживали юной исполнительницей, держали за нее кулачки и вместе с ней украдкой плакали от волнения и счастья.

После эфира ее друзья и подруги пожелали Севинч удачи в следующих турах и победы в конкурсе.

Накануне Севинч Ходиева получили три из четырех голосов жюри и пробилась в следующий этап конкурсе. Узбекистан на нем представляют двое участников — 11-летняя Севинч и 15-летний Бобур Маджитов.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (17)
Теги:
Севинч Ходиева, Ташкент, Музыка



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина на берегу Мертвого моря на Западном берегу
На вымирающих соленых берегах: как исчезает Мертвое море
Воспитанники Дома милосердия имени Хлебушкиной поддержали Севинч Ходиеву
Затаив дыхание: как Севинч Ходиеву поддерживали в родном Ташкенте
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054