Затаив дыхание: как Севинч Ходиеву поддерживали в родном Ташкенте

Воспитанники Дома милосердия №22 имени Хлебушкиной с замиранием сердца следили за выступлением своей землячки Севинч, которая накануне прошла во второй тур международного вокального конкурса «Ты супер!»

Дети собрались у экрана телевизора, чтобы поддержать свою землячку, которая выступает в проекте «Ты супер», организованном агентством Sputnik и телеканалом НТВ. Дети сопереживали юной исполнительницей, держали за нее кулачки и вместе с ней украдкой плакали от волнения и счастья.

После эфира ее друзья и подруги пожелали Севинч удачи в следующих турах и победы в конкурсе.

Накануне Севинч Ходиева получили три из четырех голосов жюри и пробилась в следующий этап конкурсе. Узбекистан на нем представляют двое участников — 11-летняя Севинч и 15-летний Бобур Маджитов.