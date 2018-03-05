Жители Амстердама прокатились по замерзшим каналам на коньках

Как развлекались жители европейской столицы, смотрите на видео Sputnik.
Знаменитые каналы Амстердама замерзли впервые за шесть лет, поэтому жители города смогли прокатиться по ним на коньках
Как развлекались жители европейской столицы, смотрите на видео Sputnik.
Активистка движения Femen пыталась помешать лидеру правоцентристской партии "Вперед, Италия", экс-премьеру Сильвио Берлускони проголосовать на парламентских выборах
Воспитанники Дома милосердия №22 имени Хлебушкиной с замиранием сердца следили за выступлением своей землячки Севинч, которая накануне прошла во второй тур международного вокального конкурса "Ты супер!"
Праздник Холи – национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков
Сразу после своего дебютного выступления Севинч Ходиева не могла сдержать слез — слез счастья, небольшого страха и расстройства от небольших помарок в выступлении.
Во время визита стороны намерены обсудить широкий круг вопросов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализацию договоренностей, подписанных во время визита Шавката Мирзиёева в Турцию
Документ, регулирующий проведение свадеб, будет носить рекомендательный характер
Новые минимальные розничные цены на дизельное топливо определены постановлением Кабинета министров Узбекистана в рамках мер по развитию рыночных механизмов в аграрном секторе.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.
Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.
Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?
Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.
В Абхазии предлагают повысить курортный сбор и сделать его, по аналогии с Россией, посуточным – предполагается, что платить будут все.
В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?
За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.
Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.
Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.
Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.
Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.