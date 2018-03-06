Приручил котенка: уругваец стал мамой выброшенному на берег тюленю

Животное выбросило на берег в результате сильного шторма. Тогда малышу было всего 3-4 дня, вдалеке от сородичей он бы погиб. Однако Тесоре смог не просто выходить животное, но и заменить ему маму.
В Уругвае основатель и руководитель центра помощи морским животным Ричард Тесоре спас детеныша морского котика
Животное выбросило на берег в результате сильного шторма. Тогда малышу было всего 3-4 дня, вдалеке от сородичей он бы погиб. Однако Тесоре смог не просто выходить животное, но и заменить ему маму.
Знаменитые каналы Амстердама замерзли впервые за шесть лет, поэтому жители города смогли прокатиться по ним на коньках
Активистка движения Femen пыталась помешать лидеру правоцентристской партии "Вперед, Италия", экс-премьеру Сильвио Берлускони проголосовать на парламентских выборах
Воспитанники Дома милосердия №22 имени Хлебушкиной с замиранием сердца следили за выступлением своей землячки Севинч, которая накануне прошла во второй тур международного вокального конкурса "Ты супер!"
Праздник Холи – национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Душанбе с государственным визитом 9-10 марта
В последнее время в Узбекистане участились случаи, когда нерадивые родители пытаются избавиться от собственных детей, предлагая их купить или просто выбросив на улицу
Регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines между Самаркандом и Стамбулом начнутся 16 марта, а пилотный рейс был выполнен 30 октября прошлого года.
Допинг-проба мексиканца Сауля "Канело" Альвареса дала положительный результат перед поединком с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
В Бишкеке второй раз за два месяца горел рынок "Сейтек", который является частью Ошского базара, расположенного в центре кыргызской столицы
В посольстве Таджикистана в России не подтвердили участие граждан республики в перестрелке возле станции метро "Котельники" в Москве.
Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая российского режиссера Марка Розовского в изнасиловании, ищет "товарищей по несчастью".
Почему гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, не может просить политическое убежище в США.
Военная прокуратура Абхазии отчиталась по результатам расследования взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское в августе 2017 года.
Как власть в Армении передает бразды правления самой себе, когда полномочия лидера останутся прежними, а названия изменятся.
Центризбирком отказал партии "Русский союз Латвии" в сборе подписей в поддержку законопроекта об устройстве школ нацменьшинств.
В Литве зарегистрировано два случая заражения малярией – из-за развития осложнений один из инфицированных пациентов скончался.
Эксперт рассказал, как молдавские власти научились выстраивать отношения с Европой, невзирая на критику: яркий пример – запрет российских телепрограмм.
Поздравления призера ЧМ по многоборью эстонца Майселя Уйбо от его темнокожей жены – олимпийской чемпионки Шоны Миллер-Уйбо – вызвали расистские нападки в Эстонии.
Уголовное дело, заведенное на троих сотрудников спецназа МВД Южной Осетии, подозреваемых в избиении жителя Цхинвала, взято под личный контроль президента.
Допинг-проба мексиканца Сауля "Канело" Альвареса дала положительный результат перед поединком с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
В Бишкеке второй раз за два месяца горел рынок "Сейтек", который является частью Ошского базара, расположенного в центре кыргызской столицы
В посольстве Таджикистана в России не подтвердили участие граждан республики в перестрелке возле станции метро "Котельники" в Москве.