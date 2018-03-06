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Легенды футбола и Владимир Путин отчеканили мячом 100 дней до начала ЧМ‍

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FIFA

Звезды футбола, президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино отчеканили мячом 100 дней до старта чемпионата мира — 2018

Соответствующие кадры вошли в видеоклип, опубликованный на официальном сайте Международной федерации футбола.

Мячом жонглируют англичанин Уэйн Руни, бразилец Роналдо, мексиканец Хорхе Кампос, нигериец Джей Джей Окоча, австралиец Харри Кьюэлл, японец Хидетоси Наката, рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира Мирослав Клозе из Германии и другие звезды, представляющие сборные — участницы грядущего мундиаля.

Даже президент FIFA Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин сделали несколько передач.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Диего Марадона, Владимир Путин, Россия, Футбол



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