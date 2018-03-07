"Искандер" в действии: как прошли испытания баллистической ракеты в Астрахани

Минобороны показало видео боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр на учениях под Астраханью, сообщает РИА Новости.
Пуск был осуществлен ракетчиками Западного военного округа на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.
"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи. Дальность полета составляет до 500 километров.