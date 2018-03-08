Владимир Путин прочитал стихи женщинам в честь 8 марта

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских женщин с Международным женским днем.
"Мы знаем, что сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безграничная. Женщина — это теплый светлый образ в сердце каждого мужчины", — сказал Путин.
Свое поздравление глава государства завершил отрывком стихотворения Андрея Дементьева:
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, — когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.