Владимир Путин прочитал стихи женщинам в честь 8 марта

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских женщин с Международным женским днем.

"Мы знаем, что сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безграничная. Женщина — это теплый светлый образ в сердце каждого мужчины", — сказал Путин.

Свое поздравление глава государства завершил отрывком стихотворения Андрея Дементьева:

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, — когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, — я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.